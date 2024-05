Vai ao show da Madonna no Rio? Veja como chegar à praia de Copacabana

São esperadas mais de 1,5 milhão de pessoas neste que será o maior show da carreira da rainha do pop

FELIX AVERBUG/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO A apresentação terá duração de duas horas e contará com três passarelas



O show da rainha do pop acontece no próximo sábado (4), na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Segundo a prefeitura da cidade carioca, são esperadas mais de 1,5 milhão de pessoas. Pabllo Vittar e Anitta terão participações especiais no show da “The Celebration Tour”, de Madonna. Separamos algumas rotas de caminho para os fãs que irão acompanhar o show, que acontece a partir das 21h45 e tem previsão de duração de duas horas. Mais de 260 toneladas de equipamentos chegaram no Rio de Janeiro para a apresentação, que será a maior dos 40 anos de carreira da rainha. O palco contará com três passarelas, além do corpo de bailarinos que fará a apresentação ser inesquecível.

Metrô: Segundo o Metrô Rio recomenda, o desembarque deve ser feito pela estação Siqueira Campos/Copacabana, visto que estação Cardeal Arcoverde funcionará apenas para desembarque entre 16h às 22h. Depois da apresentação, as estações Cardeal Arcoverde, Siqueira Campos e Cantagalo funcionarão até as 4h de domingo (5/4). Após à meia-noite de sábado, as demais estações do sistema somente funcionarão para desembarque. O MetrôRio também recomenda que os fãs façam a recarga dos cartãos de passagem Giro, unitário do MetrôRio ou o RioCard com antecedência, evitando filas e transtornos após o show. A tarifa é no valor de R$ 7,50 ida e R$ 7,50 volta.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

TrensSuperVia: Os clientes poderão utilizar normalmente os trens da grade. A estação Central do Brasil irá fechar às 21h15 e reabrirá à 0h15, ficando até 2h15 da madrugada para o atendimento ao término do show. Trens extras estarão esperando os fãs que forem de metrô até a Central do Brasil. Serão seis composições destacadas: duas para Japeri (1h30 e 2h20), duas para Santa Cruz (1h15 e 2h20) e duas para Saracuruna (1h20 e 2h20), todas partindo da Central, que será a única estação aberta para embarque. As demais ficarão abertas somente para desembarque. Os ramais Japeri e Santa Cruz realizarão viagens paradoras. Somente a estação Praça da Bandeira não terá desembarque.

Ônibus especial: O sistema de ônibus, incluindo o BRT e as linhas municipais envolvidas neste serviço, vão operar ininterruptamente no sábado e domingo. O Terminal Gentileza será o ponto central de conexão entre os BRTs, as linhas intermunicipais, a Rodoviária e o Aeroporto do Galeão.

Foi criada uma linha especial Gentileza x Madonna para transportar os espectadores do Terminal Gentileza até o local do show. As partidas começam às 13h do sábado (4). Até as 19h30, o desembarque dessa linha será na Avenida Princesa Isabel, em Copacabana. Após esse horário, o ponto de desembarque será na Enseada de Botafogo.

A tarifa dessa linha exclusiva será de R$ 8,60, ida e volta, com controle de acesso e pagamento exclusivo por meio da plataforma de bilhetagem Jaé.

No momento da compra, os passageiros receberão uma pulseira para facilitar o retorno para casa. O embarque da volta será realizado na Enseada de Botafogo, da meia-noite às 4h de domingo. Para isto, bastará apresentar a pulseira para entrar no ônibu

Ônibus convencional: A partir das 19h30, haverá dois terminais de ônibus para embarque. Um na Enseada de Botafogo, próximo ao Botafogo Praia Shopping, servindo passageiros com destino à Central, Terminal Gentileza e alguns bairros da Zona Norte, como Abolição, Jacaré, Penha e Ilha do Governador.