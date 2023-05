Anitta diz que praticou sexo oral em amiga para ensiná-la: ‘Gozou em dois minutos’

Cantora também falou sobre sua preferência no ato sexual e falou que está em busca de um namorado

Sem pudores, a cantora Anitta falou sobre suas preferências sexuais ao participar do podcast norte-americano “Call Her Daddy”. A apresentadora Alexandra Cooper quis saber se ela terminaria com um homem se ele não fosse bom em praticar sexo oral. A poderosa então respondeu: “Eu ensino. Não gosto quando faz assim [Anitta mexeu a língua freneticamente]”. Alexandra caiu na gargalhada, e a cantora acrescentou: “Eu não gosto quando o cara chega e vem metendo a língua com força, chega a assustar”. Durante a conversa, a dona do hit Envolver também deu detalhes de uma experiência sexual que teve com outra mulher. “Eu estava ensinando uma amiga minha a como lamber uma b*ceta e gozei em três minutos e ela gozou em dois”, contou. “Vocês praticaram uma na outra?”, questionou Alexandra, demonstrando surpresa. “Sim”, respondeu a cantora, que já se declarou bissexual. A artista também falou que está solteira e, no momento, tem curtido essa fase de solitude. “Eu até quero [transar], mas precisa ser um pênis dos bons. Tem que ser um pênis, um cérebro, uma língua, e muitas outras coisas, sabe? Tem que ser uma mistura de coisas, porque o sexo exige muito. Para mim é bem trabalhoso, eu gosto de fazer um showzinho”, explicou. Sobre o tipo físico, ela disse que não tem um tipo de homem específico que atraia mais.

