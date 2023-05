Anitta revela não saber valor de sua fortuna: ‘Não faço ideia e nem quero saber’

Cantora disse que não costuma gastar dinheiro de forma desnecessária

A cantora Anitta afirmou nesta terça-feira, 16, que não sabe o valor de sua fortuna e ainda disse que não tem pretensões de descobrir. Durante participação no Quem Pod, Pod, no YouTube, a artista começou relembrando de uma viagem internacional que fez e usou o dinheiro de forma descontrolada. “Eu estava gastando muito nas baladas e com uns negócios caros”. Na sequência, Anitta conta que ligou para o irmão, que cuida da sua conta bancária, e o questionou: “Eu tenho dinheiro? Estou gastando muito?”, brincou. “Eu não faço ideia de quanto dinheiro tenho e nem quero saber”, acrescentou. A artista também revelou que não costuma gastar dinheiro de forma desnecessária. “Só gasto dinheiro com algo que, ou vai me dar retorno na minha carreira, ou viagem eu gasto, de resto eu fico ‘muito caro, tira'”, completou.