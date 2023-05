Anitta expõe real motivo de briga com Pabllo Vittar: ‘Uma burrice’

Cantora falou que, ao analisar o que aconteceu, entendeu que tomou uma atitude equivocada e se desculpou

Reprodução/YouTube/gioh Anitta disse que brigou com Pabllo Vittar porque entrou 'na onda dos outros'



A cantora Anitta explicou o que a motivou pedir desculpas a também cantora Pabllo Vittar e colocar um fim no desentendimento que teve com a artista. Durante participação no podcast “Quem Pod, Pode”, a dona do hit Envolver falou que notou que cortou relações com a amiga por se deixar levar pela opinião alheia. “Com a Pabllo, eu falei: ‘Olha, eu acho que a gente brigou por causa dos outros, não foi por causa da gente. Desculpa, porque eu entrei na onda dos outros e eu estou errada de entrar na onda dos outros. A gente não tinha que brigar’. Uma burrice a gente ter parado de se falar”, declarou a cantora. A briga entre as duas aconteceu após o feat que fizeram com Major Lazer, em 2017. Na ocasião, viralizou um áudio de Anitta questionando em tom de ironia se ela era pão-dura por ter gastado US$ 70 mil na produção do clipe de Sua Cara.

Logo, começou a ser especulado se Pabllo tinha ajudado ou não a bancar a produção. Em um bloco de Carnaval em São Paulo, a drag queen chegou a fazer piada sobre o assunto: “Estou devendo 70 mil dólares, amor”. Além de cortaram relações, as artistas deixaram de se seguir nas redes sociais. O assunto voltou à tona em 2019, quando o Serasa usou o assunto em uma campanha publicitária. Anitta, na ocasião, rebateu a empresa: “Nunca disse que ninguém me deve dinheiro. Meu áudio foi um desabafo por ter sido chamada de pão-dura quando na verdade eu estava era fazendo das tripas coração pra fazer um projeto caro acontecer e dar certo como sempre faço”. As cantora retomaram a amizade em meados de 2020, ano em que gravaram juntas o sucesso Modo Turbo, e continuam amigas deste então.