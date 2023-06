Anitta diz que teve relógio de R$ 105 mil roubado durante viagem na Croácia 

Cantora está passando as férias com as amigas Juliette, Jade Picon e Lexa

Reprodução/Instagram/anitta Anitta teve um relógio de luxo furtado durante sua viagem pela Croácia



Após se apresentar na final da Liga dos Campeões, a cantora Anitta decidiu pegar umas férias e curtir as belas praias da Croácia com as amigas Juliette, Jade Picon e Lexa. A artista, entretanto, passou por um perrengue durante a farra no país europeu. Através do Instagram, a brasileira contou que teve seu relógio, da marca Cartier, roubado – a peça é estimada em R$ 105 mil. “Se você estiver na Croácia (ou outros países vizinhos) e alguém tentar te vender esse relógio… foi roubado de mim. Obrigada”, escreveu, em stories que não está mais disponível. Segundo o perfil QG da Anitta, dedicado a postagens em português da estrela do funk, ela ainda fez outro desabafo. “É isso, meu relógio foi roubado aqui na Croácia. E agora sabe o que a gente vai fazer? Continuar vivendo a vida feliz porque não tem o que fazer. Agradecer a Deus que estamos vivas, com saúde”. Recentemente, a carioca anunciou um novo single, que faz parte do seu próximo álbum, chamado de “Funk Rave.”