Anitta é confirmada em festival internacional pelo combate à pobreza

Artista brasileira foi confirmada em evento ao lado de Red Hot Chili Peppers e Megan Thee Stailon

Reprodução/Instagram/anitta Anitta vai tocar no Global Citizen Festival



A cantora Anitta está entre as atrações do Festival Global Citizen, que acontece em Nova Iorque. O evento foi criado como ato em defesa dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável apontados pela ONU (Organização das Nações Unidas). Além da artista brasileiras, outros músicos se apresentarão na data marcada para o dia 23 de setembro deste ano. Entre eles, estão confirmados Red Hot Chili Peppers, Stray Kids, Ms. Lauryn Hill e Megan Thee Stallion. Os shows acontecem no Central Park, nos Estados Unidos, com ingressos que podem ser adquiridos através de assinaturas de petições e ações relacionadas ao apoio das iniciativas da ONU. A ideia é que, em breve, o festival se torne mundial, com transmissões em locais púlicos do mundo. A curadoria do evento é diversificada e já passou pelas mãos de artistas como Chris Martin, vocalista do Coldplay, e Lady Gaga.