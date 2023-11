Anitta é criticada após demonstrar interesse em filho de Angélica: ‘Daqui dez anos eu caso’

Angélica respondeu a fala da cantora: ‘Você está muito obcecada nesse assunto’

Reprodução/Instagram/@anitta Anitta participou de bate-papo com Angélica



A cantora Anitta demonstrou interesse no filho mais velho de Angélica e Luciano Huck. Durante participação no programa de bate-papo que celebra os 50 anos de carreira da apresentadora, ela afirmou que se casaria com Joaquim Huck, de 18 anos. “Gente, o filho da Angélica é perfeito. Daqui a uns dez anos ele ‘está ótimo’, no ponto. Daqui dez anos estou casando com o seu filho e indo para o meio do mato com ele”, disse a artista. Angélica, em seguida, responde. “Meu filho? Joaquim? A gente tem que falar sobre isso, você está muito obcecada nesse assunto”, diz, aos risos. Joaquim aparece no episódio e cumprimenta as convidadas, incluindo as atrizes Paolla Oliveira e Marina Ruy Barbosa. O jovem é o mais velho de três filhos de Angélica e Luciano Huck. Atualmente, está comprometido com Manoela Esteves e faz aparições pontuais com a garota, incluindo encontros em família. Na internet, Anitta foi criticada por suas falas. “Ai, gente, que horror! Como alguém acha que falar isso de um menino que acabou completar de 18 anos seria bom tom?”, escreveu um perfil no X.