Anitta faz desabafo ao ver família dividida por política: ‘Discussões, ofensas e gritarias’

Após ficar um período afastada das redes sociais, a cantora Anitta fez uma live no último domingo, 30, na qual explicou seu sumiço, desmentiu boatos e expôs os conflitos políticos enfrentados na sua família. “Não tenho olhado muito as redes sociais há pouco mais de um mês e tem muita gente especulando”, comentou a artista. “Falaram que estou em depressão. Gente, não estou com depressão, estou feliz, estou plena, estou bem.” A dona do hit Envolver explicou que deu um tempo das redes sociais porque está em um momento no qual sente que precisa ficar mais consigo mesma. Ela disse que ao pegar o celular, viu muitas brigas motivadas por divergências políticas e condenou essas atitudes. “Acredito que o amor precisa vencer e que o Brasil precisa parar de ser incentivado pelo ódio, pela falta de tolerância uns com os outros”, comentou. “Fiquei fora da internet por uns motivos [pessoais], aconteceram umas coisas na minha vida e, naquele momento, eu quis muito abraçar minha família e aí eu lembrei do último momento que eu estive com eles e só tinha briga política.”

Segundo Anitta, que apoiou o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante o período de campanha, os encontros em família deixaram de ser prazerosos. “Nossos momentos se limitaram a brigas políticas, discussões, ofensas e gritarias. Eu parei para pensar e, nossa, é isso o que a gente está virando, é isso o que o país está virando. Isso é muito triste porque a gente só perde”, afirmou a cantora, que bateu na tecla que o povo brasileiro precisa se unir independente de quem está no poder. “Queria ter o direito de chegar em casa e amar as pessoas da minha família independente de quem elas vão votar. Queria ter esse direito porque eu amo. Não queria ter que brigar com um familiar meu, que eu amo demais, que sempre fui tão grata, que fizeram tanto por mim a vida inteira, não queria ser obrigada por todos a desprezar essas pessoas, a achar que essas pessoas são menos e eu queria que essas pessoas me amassem com a minha decisão de voto. Quando a sociedade se separa assim, só quem ganha é o poder”, concluiu.