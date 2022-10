Celebrações e ‘luto’: Famosos reagem à vitória de Lula nas eleições

Anitta, Fátima Bernardes, Gilberto Gil e Taís Araújo estão entre os artistas que comemoraram; já Zé Neto, Mara Maravilha, Latino e Karina Bacchi estão entre os que lamentaram a derrota de Bolsonaro

Reprodução/Instagram/ gilbertogil/thigagliasso Gilberto Gil comemorou a vitória de Lula e Thiago Gagliasso demonstrou apoio a Bolsonaro



A vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas urnas no último domingo, 30, gerou reações de famosos nas redes sociais. O ex-presidente enfrentou o atual governante, Jair Bolsonaro (PL), na disputa presidencial e foi eleito com 50,83% dos votos, já seu adversário recebeu 49,17%. Durante a corrida presidencial, diversos artistas fizeram campanha para Lula e após o fim apuração sua vitória foi celebrada. “Alívio. Se o amor venceu agora é hora de colocar esse amor em prática. Colocar a democracia em prática. Acolher e respeitar o vizinho que votou diferente, compreender e respeitar a pessoa que votou igual a você mas discorda em algumas coisas. Só assim a gente nunca mais vive o pesadelo que foi essa eleição. Essa guerra social que vivemos. Enquanto ainda tratarmos o outro com agressividade, raiva e desrespeito só estaremos sendo o espelho daquilo que dizemos que estamos lutando contra. Rezo pela união”, declarou a cantora Anitta. “O amor venceu o ódio”, escreveu Déa Lúcia Vieira Amaral, mãe do ator Paulo Gustavo.

“Não recuperamos só a bandeira, estamos recuperando o nosso país, nossa alegria, nossa forma generosa de enxergar o outro. Votamos com amor e deu certo. Parabéns, Lula. O trabalho pela frente vai ser duro. Há muito o que fazer”, postou a apresentadora Fátima Bernardes. “É sobre democracia, é sobre um governo para todos, é sobre respeito, é sobre direitos conquistados, é sobre entender que o Brasil é um país composto por muitas pessoas e todas são importantes. Hoje [domingo] é uma linda noite, amanhã será um lindo dia e os próximos 4 anos serão de reconstrução. Mãos à obra”, disse a atriz Taís Araújo. “Amor, ordem e progresso. Vencemos”, pontuou o ator Bruno Gagliasso. “Viva a democracia! Sem divisão,vamos juntos para uma nova era! Salve, salve!!!!”, celebrou o ator Reynaldo Gianecchini. “Que Deus esteja contigo, presidente. O amor venceu, a humanidade venceu, a esperança venceu. Que Nossa Senhora te abençoe nessa missão tão importante de reconstruir o nosso país”, falou a cantora Fafá de Belém. “Acabamos de ter uma grande vitória da democracia brasileira! Que os próximos anos sejam de reconstrução do país e de retorno das políticas públicas que priorizam os mais necessitados, a cultura e o meio ambiente”, publicou a equipe de Gilberto Gil.

Apoio a Bolsonaro

Por outro lado, também houve artistas lamentando o fato de Lula ter sido eleito pela terceira vez. Durante a campanha, Bolsonaro conseguiu o apoio de vários cantores sertanejos e Zé Neto, dupla de Cristiano, foi um dos que se manifestou após o fim das eleições: “Sei que tem muita gente triste, eu também não estou dos mais felizes porque infelizmente o presidente que a gente apoiava e que a gente acreditava que seria o melhor para o Brasil perdeu. E o Lula, mais uma vez está aí de novo. Agora não adianta a gente chorar porque vivemos em um país democrático, então vamos respeitar a democracia e rezar para Deus olhar por nós. Tomara que o Lula faça um bom governo, que ele não faça como fez nos mandatos anteriores”. A cantora Mara Maravilha postou uma foto da ex-presidente Dilma Rousseff e escreveu: “Estavam com saudades de mim? Voltei! É sobre isso!!! Qual o ministério, será o da economia… vem lava jato!!!”. A atriz Elizangela postou uma imagem dizendo que o Brasil está em “luto” e que o povo apoia a corrupção e a criminalidade. Na legenda, ela acrescentou: “Gratidão, Jair Bolsonaro! Você é o melhor presidente que o nosso Brasil já teve. Deus te proteja”.

A apresentadora Karina Bacchi disse que continuará em oração pelo Brasil: “Minha parte foi feita e será feita a cada dia, minha escolha sempre será por valores que edificam. Deus acima de tudo. Nossa luta continua com convicção naquilo que cremos. O futuro depende também de cada um de nós. Nada foi em vão. Quem permanece crendo no Senhor, jamais será desamparado. Há paz dentro daqueles que seguem com Jesus. Seguimos orando de joelhos, com fé e esperança, perseverando e caminhando de pé”. O cantor Latino publicou uma imagem na qual está escrito que o País está em luto, e lamentou: “Sem palavras”. O apresentador Yudi Tamashiro declarou: “Foi uma honra lutar ao lado de tantos homens e mulheres que vivem a palavra. Sem recuar, continuaremos orando pelo nosso Brasil”. A cantora Sula Miranda comentou a publicação do ex-participante de “A Fazenda”: “Faço das suas palavras as minhas”. O ator Thiago Gagliasso postou uma foto com o atual presidente e escreveu: “Estou com o senhor, Jair Bolsonaro, que Deus nos proteja e nos ilumine! Até o fim! Para o que der e vier”.