Anitta fala sobre pesquisas eleitorais: ‘Se o voto é secreto, por que são permitidas?’

Cantora também pediu tolerância neste segundo turno das eleições para que todos possam andar pelas ruas sem medo de retaliações por causa de posicionamento político

Reprodução/Instagram/anitta Anitta fez posts pedindo empatia no segundo turno das eleições



A cantora Anitta viralizou nas redes sociais neste domingo, 30, após fazer uma série de posts sobre as eleições. A artista começou postando um questionamento sobre as pesquisas de intenção de voto e dividiu opiniões. “Se o voto é secreto protegido pela lei. Por que será que as pesquisas de voto são permitidas pela lei? Não parece um pouco ambíguo? Bom refletir sobre”, escreveu. A dona do hit Envolver também aconselhou as pessoas a votarem de acordo com os seus princípios: “Na dúvida de quem votar, se você ainda não conseguiu entender muito bem sobre política e como tudo funciona, eu tenho uma sugestão que pode ser simples. O primeiro passo é ter a própria opinião, ter suas próprias ideias é liberdade, e liberdade é democracia. Não vote só porque alguém que você conhece te disse que era melhor”. Anitta também pediu paz, tolerância e empatia neste domingo, segundo turno das eleições. “Que sejamos capazes de emanar energias de luz para todos nós para que nosso país não afunde em uma treva ainda maior nesse dia de eleições. Que todos possam andar sem medo nas ruas. Antes, durante e depois das votações. Que o medo não vença de nenhuma maneira”, afirmou. “Somos todos um. LGBTQ, pretos, candomblecistas, pobres, mulheres, ricos, cristãos, católicos… um mesmo povo que deve se amar, se respeitar, se ajudar se compreender. Todos merecemos pertencer.”

Se o voto é secreto protegido pela lei. Por que será que as pesquisas de voto são permitidas pela lei? Não parece um pouco ambíguo? Bom refletir sobre. — Anitta (@Anitta) October 30, 2022