Anitta gera polêmica ao falar da Amazônia: ‘Uma grande terra de ninguém’

Cantora falou com a imprensa internacional antes de se apresentar no Rock in Rio Lisboa; as declarações da poderosa dividiram opiniões nas redes sociais

Reprodução/Instagram/anitta Anitta deu sua opinião sobre a Amazônia e virou assunto nas redes sociais



A cantora Anitta, que se apresentou no Rock in Rio Lisboa no último domingo, 26, falou com a imprensa local antes de subir no palco em uma coletiva de imprensa e suas declarações sobre a Amazônia repercutiram nas redes sociais. “Uma grande terra de ninguém, uma grande bagunça, lá acontece de tudo, ninguém vê nada, é uma coisa que precisa de atenção”, afirmou a artista. “Quem se expõe para falar, acaba morto, acaba com a família torturada, acaba tomando um cala boca de algum jeito. Se vier me matar, vai ter que aguentar a assombração depois que eu vou virar para essa pessoa porque eu continuo [falando], é muito importante, é o grande tesouro do nosso país e as pessoas tratam como um grande nada.”

A poderosa também declarou que não é seguro ir conhecer a Amazônia e acha isso revoltante. “É inaceitável que esse lugar seja perigoso para uma pessoa ir visitar”, enfatizou. As declarações de Anitta viralizaram nas redes sociais e a hashtag “Anitta mentirosa” entrou para os assuntos mais comentados do Twitter nesta segunda-feira, 27. Muitos seguidores estão dizendo que a cantora quis denegrir a imagem do Brasil no exterior, já outros concordaram com o discurso da dona do hit Envolver. Veja a repercussão:

Mais uma desqualificada MENTINDO para denegrir a imagem do Brasil no exterior.#AnittaMentirosa#BarrosoMentiroso https://t.co/PeWaHLeKnN — Ed com Bolsonaro até 2026 (@2026_bolsonaro) June 27, 2022

#AnittaMentirosa por que? Por falar a verdade sobre o brasil na mídia internacional. O Brasil é msm uma bagunça e a Amazônia realmente é terra de ninguém, Anitta tá mais doque certa de falar mesmo. Quantos mais vão morrer pra isso acabar? pic.twitter.com/jCagNKVkEa — Fer (@Fernada801) June 27, 2022

A tatuada não se cansa de tentar denegrir a imagem do Brasil no exterior. Isso é uma vergonha! #AnittaMentirosa — Agnaldo Ramos de Souza (@AgnaldoRamosDS) June 27, 2022