Anitta ‘não dá escolha’ para Lexa após atitudes de MC Guimê no ‘BBB 23’: ‘Pode confirmar no meu aniversário’

Dona do hit ‘Chama Ela’ disse que ficou assustada com a atitude do marido no reality show

Anitta envia mensagem 'convocando' Lexa para seu aniversário



A cantora Anitta foi às redes sociais, nesta quinta-feira, 16, para “convocar” a cantora Lexa para a viagem do seu aniversário de 30 anos. A dona do hit “Envolver” publicou o print de uma conversa com uma agente de turismo na qual confirma Lexa em sua comemoração. “Não sei se ela te mandou mensagem, mas se não mandou, vale a minha mensagem. Já pode emitir tudo e enviar o boleto”, pediu Anitta. Toda essa situação ocorre depois das atitudes de MC Guimê na Festa do Líder do Big Brother Brasil 2023. “Antigamente eu era aquele tipo de amiga que sempre mete a colher no relacionamento da amiga e depois eles voltam e eu me f***. Hoje em dia continuo sendo a mesma amiga”, escreveu a artista. Na postagem, Lexa respondeu: “Te amo”. Inclusive, a cantora também fez um desabafo nas redes sociais e disse que estava “triste, assustada e decepcionada” com o comportamento do marido no reality show. “Todo mundo que me acompanha no Instagram viu toda a minha dedicação nos últimos meses para ver o Guimê brilhar. Guimê me conheceu com 19 anos. Hoje eu tenho 28, eu cresci e amadureci ao lado dele, e ele nunca foi essa pessoa. Eu tô assustada, triste e decepcionada. Eu tô no fundo do poço. Tô machucada e não tenho forças para nada. Me retiro completamente deste cenário. Obrigada pelo carinho de todos, mas agora é hora de cuidar de mim”, escreveu. Na festa do ‘BBB 23’, Guimê passou a mão no bumbum de Dania Mendez, mexicana que chegou para fazer uma visita aos brothers e sisters nesta quarta-feira, 15, na casa mais vigiada do Brasil.