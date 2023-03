Mauricio de Sousa anuncia candidatura à Academia Brasileira de Letras

Cartunista, de 87 anos, natural de Santa Isabel, é famoso pela criação da Turma da Mônica

TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO CONTEÚDO Mauricio de Sousa em seu escritório em São Paulo



O cartunista e criador da Turma da Mônica, Mauricio de Sousa, anunciou na quarta-feira, 15, sua candidatura à cadeira 8 da Academia Brasileira de Letras (ABL). O posto era ocupado por Cleonice Berardinelli, morta em 1º de fevereiro, aos 106 anos. Recentemente, Mauricio de Sousa visitou a ABL e oficializou a candidatura em 10 de março. “Esta candidatura é para reunir esforços com todos os acadêmicos em levar a importância desta entidade secular para que crianças e jovens conheçam mais a nossa literatura e grandes autores que por lá estão e já estiveram”, escreveu em comunicado. “Quando jovem, depois que me alfabetizei com os gibis, eu lia um livro por dia e os grandes escritores brasileiros foram minha companhia e me ajudaram a ser o que sou hoje. Quero devolver esse carinho com muito trabalho em prol dos autores brasileiros e também dos quadrinhos”, acrescentou o cartunista de 87 anos. Natural de Santa Isabel, na região metropolitana de São Paulo, Mauricio de Sousa é desenhista, empresário e criador de personagens que marcaram gerações de crianças brasileiras. A criação mais famosa é a Mônica, que completa 60 anos neste mês. A primeira tira divulgada, com Franjinha e Bidu, ocorreu em 1959. Onze anos depois ele lançou a revista Mônica. Para se ter ideia, o sucesso foi tanto que os personagens inspiraram peças de teatro, desenhos de televisão, parque temático, entre outros. Inclusive, nos últimos dias, o personagem Chico Bento virou tema de um filme. O influencer mirim Isaac Amendoim fará o papel principal.