Anitta rebate fama de ‘vulgar’ e diz que é uma personagem: ‘Não faço sexo há meses’

Cantora falou que dança ‘com o bumbum para cima’ porque sabe que vende mais e revelou que já contou uma mentira para a imprensa sobre seus namorados para gerar burburinho

Reprodução/Instagram/anitta Anitta falou que há meses não tem relações sexuais



Famosa por lançar músicas virais, fazer danças sensuais e falar abertamente sobre sexo, Anitta é atualmente uma estrela global. A brasileira, que se consolidou internacionalmente com o hit Envolver, foi capa da revista Harper’s Bazaar e à revista ela rebateu sua fama de “vulgar” e declarou que tudo não passa de uma personagem. “Eu danço com o bumbum para cima e vende mais”, comentou. “As pessoas adoram reclamar: ‘Ah, essa pessoa é tão vulgar.’ Mas é disso que elas gostam. Além de tudo, também sou empresária e sou uma artista. Eu sei subir no palco e fazer todo mundo pular, fazer todo mundo fazer o que eu quero. Eu sei que vende.” Como exemplo, a brasileira citou que disse à imprensa que aprendeu a falar cinco idiomas saindo com homens de nacionalidades diferentes, mas, na realidade, ela contratou professores para viajar com ela e foi aprendendo enquanto se arrumava para os seus compromissos. “[As pessoas] não têm coragem de falar o que querem. Elas querem rir e falar sobre a garota que disse: ‘Ah, aprendi a falar [outros idiomas] com meus namorados’.”4

A cantora, que foi batizada com o nome Larissa, disse que Anitta nasceu após ser abusada sexualmente por um namorado quando tinha entre 14 e 15 anos. “Transformei o que aconteceu em algo que me ajudou a sair por cima. Para vocês que estão se perguntando como a Anitta nasceu, foi assim. Ela nasceu do meu desejo e necessidade de ser uma mulher corajosa. Alguém que ninguém jamais poderia machucar, que ninguém jamais poderia levar às lágrimas, cujos sentimentos ninguém jamais poderia ferir, que poderia encontrar uma saída para qualquer situação… foi assim que criei essa personagem”, contou. De acordo com a artista, que já se declarou bissexual, a realidade da Larissa não necessariamente se encaixa com a da Anitta, pois ela usa essa imagem pública que criou como uma espécie de escudo para se mostrar forte. Na visão da poderosa, se ela agir dessa forma, ninguém vai tentar passar ela para trás. “Antes de todo mundo, eu vou lá e digo: ‘Ah, eu transei. Eu fiz isso. Eu fiz aquilo.’ A verdadeira eu? Não faço sexo há meses e não me importo. Mas a Anitta nunca [fica sem transar]. Ela f*de todos os dias.”