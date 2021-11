Anitta responde críticas de Ratinho: ‘Ganha dinheiro fazendo teste de DNA na TV’

O apresentador chamou a vida íntima da cantora de ‘nojenta’ durante seu programa no SBT

Montagem sobre fotos/Repordução/Instagram/Anitta/SBT Anitta sofreu críticas de Ratinho e rebateu o apresentador do SBT



Anitta usou as redes sociais, na manhã deste sábado, 20, para responder as declarações de Ratinho, que chamou a vida íntima da cantora de “nojenta” durante seu programa no Sistema Brasileiro de Televisão (SBT). Em resposta ao perfil “Gossip do Dia”, do Instagram, a funkeira rebateu o apresentador. “Falou o cara que ganha dinheiro fazendo teste de DNA na TV”, disse a artista, que recebeu mais de 89 mil curtidas pelo comentário até a publicação desta matéria.

Ratinho, na última quarta-feira, tratou de criticar Anitta por expor sua vida pessoal, citando até a tatuagem que a carioca fez no ânus. “Está achando que pode tudo. Anitta, você pode quase tudo, mas você tem que ser um pouquinho de exemplo também. Eu me lembro muito bem, dona Anitta, mas a Gretchen na época dela era muito mais famosa que a senhora, viu?”, disparou o apresentador. “Foi lá fazer uma tatuagem no ‘furico’. Achar que aquilo é bonito? Eu não estou sendo careta não, estou deixando de ser nojento. É outra coisa. Eu acho uma nojeira a pessoa falar isso”, completou Ratinho, que foi criticado pelos fãs da funkeira na web.