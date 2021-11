Marido de Ivete Sangalo apaga fotos com a cantora e fãs especulam separação

Seguidores do nutricionista notaram a mudança no seu feed do Instagram e o assunto repercutiu nas redes sociais

Reprodução/Instagram/ivetesangalo Daniel Cady apagou no Instagram várias fotos com Ivete Sangalo



O nutricionista Daniel Cady apagou fotos em que aparece com a cantora Ivete Sangalo no Instagram e a mudança no seu perfil não passou despercebida pelos fãs, que começaram desconfiar de um suposto término. Daniel não apagou todas as fotos em que aparece com a esposa, porém a mais recente que ele deixou no feed é uma de 2018, na qual eles aparecem com os jogadores de futebol Neymar e Kaká. As fotos mais recentes, em que o casal aparecia em clima de romance, não estão mais no ar. Procurada pela Jovem Pan, a assessoria de imprensa de Ivete informou que não fala sobre a vida pessoal da cantora. Segundo divulgado pelo NaTelinha, a sócia de Daniel, Carine Elpídio, disse que ele apenas está organizando seu feed para iniciar um novo projeto.

O marido de Ivete tem usado o Instagram para dar dicas nutricionais. Já a artista quase não faz posts relacionados a sua vida pessoal e a maioria das suas publicações do seu perfil estão relacionadas ao seu trabalho. Ano passado, também houve rumores de que o casal tinha se separado, isso porque Ivete apareceu sem aliança. Depois de alguns meses, ela comentou ao canal do YouTube de Thais Fersoza que estava sendo um desafio o convívio intenso que passou a ter com o marido na pandemia. “A gente tem aprendido muito um sobre o outro. Às vezes, o bicho pega por conta dessa percepção que não tínhamos, mas nosso interesse de ficarmos juntos é muito relevante na vida da gente”, comentou Ivete na época. O casal está junto desde 2008 e são pais de três filhos, Marcelo, de 12 anos, e das gêmeas Marina e Helena, de 3 anos.

Oi Daniel Cady, vi que você apagou as fotos com a Ivete. Está tudo bem? — Manoel Neto ✌🏻🏳️‍🌈 (@NetoOfficial) November 19, 2021

Ivete e Daniel Cady apagaram fotos do casal em suas redes sociais. Aí tem?! — Robson Gomes ▽▲ (@robinhogomes) November 19, 2021

Ivete apagou as fotos com o marido? Separou? Que pena! — Karlota 🚕🌵 (@lotakarlota) November 19, 2021

O marido de Ivete apagou as fotos com ela do Instagram. Será? A divulgação de #Adele30 tá pesada. — I’ll be your galaxy ⛈️ (@claudiohenrik1) November 19, 2021