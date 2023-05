Celso Portiolli revela posição preferida no sexo e diz que gosta de palavras picantes: ‘É uma safadeza’

Apresentador também relembrou local inusitado que transou e comentou que prefere ‘sexo selvagem’

Reprodução/Instagram/celsoportiolli Apresentador Celso Portiolli abriu o jogo para falar sobre a a vida íntima com a esposa Suzana Marchi



O apresentador Celso Portiolli abriu o jogo para falar sobre a a vida íntima com a esposa Suzana Marchi. O casal está junto há três décadas. Durante entrevista ao “PodCats“, na segunda-feira, 15, Celso Portiolli comentou que segue com a relação “quente” e revelou qual a posição preferida no sexo. “Minha posição favorita, não que eu fique, mas que a outra pessoa fique, é de quatro”, admitiu. O apresentador também confessou que gosta de usar palavras picantes na hora da relação, chamando sua mulher de “vag*bund*”. “Eu gosto de falar besteira, os dois, é uma safadeza”, disse. Questionado sobre locais inusitados onde fez sexo, Celso relembrou de uma relação em uma escada de emergência. “Imagina a emoção, se alguém abre a porta e você escuta”, falou o apresentador, descartando ter transado nos camarins do SBT. Ele ainda comentou que prefere o “sexo selvagem”. “Tem dias que você está mais romântico, vai devagarinho, uns beijinhos. Agora tem dia que você está mais doidão, que o bicho pega”, completou.