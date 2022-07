Pedro Cardoso diz que o maior defeito da Globo é tentar criar um país que parece a Disney

Ator contou que última desavença que teve na emissora foi quando sugeriu um quadro para o ‘Fantástico’

Reprodução/Instagram/pedrocardosoeumesmo Pedro Cardoso falou o que pensa da Rede Globo e da popularização do streaming



O ator Pedro Cardoso, que por 14 temporadas integrou o elenco de “A Grande Família”, extinto seriado da Globo, opinou sobre sua antiga emissora e falou o que pensa da popularização do streaming. Na visão do artista, o maior erro da empresa de comunicação é querer pintar um Brasil que não existe. “Sempre falei que o defeito da Rede Globo era tentar criar um país que parecia uma Disneylândia. Minha última desavença lá foi no ‘Fantástico’, eu tentei colocar um quadro muito sobre a realidade, mas as pessoas que dirigem o ‘Fantástico’ queriam criar esse país que parece que é fantástico. O país não é fantástico, o programa deveria chamar ‘É Uma Desgraça’ e não ‘Fantástico’. Essa negação de aceitar o Brasil é o erro, na minha opinião, da TV Globo”, comentou o ator em entrevista ao UOL.

Por outro lado, Pedro também acredita que a emissora tentou por muito tempo criar uma identidade cultural para o Brasil, pois sabia que esse era seu principal mercado, algo que, na visão dele, não acontece no streaming. “Ele tenta fazer uma televisão americana no Brasil. Acho que ele tem pouquíssima sensibilidade com o fato cultural brasileiro. A pessoa que o streaming termina por contratar é aquela que mais se assemelha a um pastiche internacional. É minha sensação falando de uma maneira geral. Também não conheço nenhuma obra do streaming que tenha penetrado na sociedade brasileira. [A novela] ‘Pantanal’ faz muito mais eco na vida cultural do Brasil do que qualquer programa do streaming”, afirmou. Por fim, o intérprete de Agostinho Carrara criticou o fato da profissão de ator ser frequentemente associada nos dias de hoje a termos como “influenciador digital”.