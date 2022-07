Morre Nádia Carvalho, dubladora de Edna em ‘Os Incríveis’, aos 67 anos

Artista foi homenageada Nizo Neto, com quem viveu um relacionamento, e por outros dubladores

Reprodução/Instagram/nadiacarvalhocarvalho/Pixar Nádia Carvalho foi a dubladora da personagem Edna, de 'Os Incríveis'



A atriz e dubladora Nádia Carvalho, conhecida por dá voz a personagem Edna Moda, da animação “Os Incríveis”, morreu aos 67 anos. Segundo o dublador Fernando Mendonça, a artista sofreu um AVC há alguns dias e, desde então, estava internada. “Que início de semana triste para dublagem”, comentou o colega de profissão ao compartilhar a notícia. A morte de Nádia também foi lamentada por outros conhecidos dubladores. Nizo Neto, filho de Chico Anysio, declarou: “Hoje Nádia Carvalho nos deixou. Foi minha companheira por 6 anos. Vivemos muita coisa juntos. Uma grande atriz, comediante excepcional que não teve o reconhecimento merecido. Estou muito triste. Vá com Deus, Carvalhita”.

Marco Ribeiro postou: “Mais uma perda na dublagem! Descanse em paz, Nadinha. Abraços aos familiares e colegas de trabalho! Compartilhamos boas coisas juntos”. Helio Ribeiro escreveu: “Muito triste perder uma pessoa tão boa e de um talento enorme. Descanse em paz, minha querida amiga! Você ficará para sempre na nossa memória e nos nossos corações”. Além de Edna, Nádia dublou personagens como Agripina Perez (Carmen Salinas) em “Maria do Bairro”, a avó de Sid em “A Era do Gelo”, Lin Beifong em “Avatar: A Lenda de Korra”, Tanya (Christine Baranski) de “Mamma Mia!” e a irmã Mary (Kathy Najimy) de “Mudança de Hábito”. Nas animações da Disney, ela deu voz à madrasta da “Cinderela” e à mãe de “Mulan”. A artista também dublou atrizes como Queen Latifah e Diane Keaton. Na TV, ela fez Santinha Pureza, na “Escolinha do Professor Raimundo” e participações em atrações como “Sítio do Picapau Amarelo” e “Zorra Total”.