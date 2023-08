Anitta se irrita com comentário sobre namoro com astro de ‘365 Dias’: ‘Não venci na vida por causa de um boy’

Cantora se incomodou quando uma fã disse que ela se deu bem por estar em um relacionamento com o italiano Simone Susinna

Reprodução/Instagram/@anitta Anitta posa para foto com o namorado Simone Susinna



Anitta se irritou com os comentários de fãs sobre o seu namoro com o ator Simone Susinna, astro do filme “365 Dias”, durante uma live que fez em sua rede social, na Grécia. Durante a transmissão, algumas pessoas associaram o relacionamento da cantora com o ator italiano com a ideia de ter vencido na vida, o que foi rebatido pela Poderosa “Não admito dizerem que eu venci na vida por causa de um boy”, disse. A fala também foi corroborada pelo namorado. “Eu que venci na vida”, disse Simone. A carioca reforçou que o seu sucesso é fruto do seu trabalho e por todo esforço dedicado à sua carreira. “Venci na vida porque eu arrasei, trabalhei, quebrei recordes. Fiz coisas que ninguém nunca fez no país inteiro. Dei meu nome, tirei minha família da pobreza, me sustentei, gerei emprego. Por isso, venci”, falou.

Por outro lado, Anitta celebrou os cuidados que recebe do namorado — chamado por ela de “maravilhoso — e a boa fase na carreira. “Estou muito feliz que consegui um boy maravilhoso, sim. Maravilhoso que ele esteja beijando meus pés, que maravilha. Não podemos exigir menos que isso, mas isso não é um motivo para a gente se achar mais ou menos”, ponderou. “Estou na minha melhor fase. Gostosa, linda, amada, rica e com a saúde mental em dia”.

*Com informações do Estadão Conteúdo