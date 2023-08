Filha de Luciano do Valle diz que Xuxa e Marlene Mattos ‘foram casal por muitos anos’

Em entrevista a podcast, a jornalista Alessandra do Valle revelou que o responsável por compartilhar a informação foi o ex-jogador Pelé; ainda segundo ela, a informação foi mantida em segredo por décadas

Reprodução/Globo Marlene foi empresária da apresentadora por muitos anos



A jornalista Alessandra do Valle, filha do locutor Luciano do Valle, afirmou que a apresentadora Xuxa e a empresária Marlene Mattos, foram um casal por vários anos. Em entrevista ao podcast Tagarelando, Alessandra contou que a informação foi contada ao seu pai pelo ex-jogador Pelé, quando o Rei do Futebol estava separado de Xuxa. “Ele falou para o meu pai: ‘Luciano, eu perdi a Xuxa para a Marlene Mattos. Se eu tivesse perdido para outro homem, eu não me importaria, agora perder a Xuxa para a Marlene, meu amigo, eu não vou superar isso”, disse a jornalista, que continuou: “Xuxa e Marlene Mattos foram um casal por muitos anos”. Ainda de acordo com Alessandra, a informação sobre o casal entre Xuxa e Matos ficou guardada por décadas. “Uma coisa é você escutar em uma roda de conversa, outra coisa é você escutar do próprio Pelé. Talvez ela negue e está tudo certo. Mas isso foi fato”, acrescentou a jornalista. Em julho, durante uma participação no podcast Quem Pode, Pod, Xuxa falou sobre a relação com Mattos, negando relações fora do âmbito profissional, mas confirmando que ambas eram próximas.