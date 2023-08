Carolina Dieckmann faz post sobre José Loreto e gera reações na internet

Em publicação no Instagram, atriz falou sobre a relação com o colega e pediu para ser deixada de fora de fofocas

Reprodução/Instagram/loracarola No Instagram, atriz publicou foto ao lado de Loreto nos bastidores da novela 'Vai na Fé'



A atriz Carolina Dieckmann fez uma publicação nas redes sociais esclarecendo sua relação com o também ator José Loreto e gerou reações na internet. Em seu perfil no Instagram, Dieckmann publicou uma foto ao lado do colega de novela, que está sendo acusado de dar em cima da ex-BBB Eslovênia Marques. Na publicação, Dieckmann deixa claro que Loreto nunca flertou com ela.”Postando essa foto roubada do Zé por motivo de: não, ele nunca deu em cima de mim. Sim, tivemos uma parceria incrível. Nem me incluam nessa fofoca”, escreveu a atriz. Por sua vez, Loreto respondeu a publicação da colega com um elogio: “Gata”. Os dois estão contracenando na novela “Vai na Fé”, da Rede Globo, que se aproxima do fim. Nesta semana, o ex-BBB Lucas Bissoli acusou Loreto de dar em cima de Eslovênia, com quem o ex-brother mantém relacionamento desde que entrou no “Big Brother Brasil 22”. Depois da repercussão, o ator disse não saber que Eslovênia era comprometida e se desculpou com o casal.

Nas redes sociais, Carolina Dieckmann ainda fez questão de ressaltar que não estava falando da polêmica envolvendo Eslovênia. Segundo a atriz, ela apenas se referiu aos rumores de que Loreto havia dado em cima dela. “Olha, a pessoa tenta sair da fofoca, mas não consegue. Quando alguém quer, fica assim. 99% das pessoas entenderam que eu só disse que o Zé não deu em cima de mim. Apenas isso. Tem 1% que não entendeu isso. Vou desenhar: não disse que o Zé não chamou a menina de ‘gata’ ou que o namorado não tem direito de ficar chateado. Cada um fica chateado com o que quer. Eu só disse que é mentira a parte da fofoca que o Zé deu em cima de mim. Não vou ver uma pessoa ser crucificada por uma coisa que ela não fez. Não é sobre defesa, é sobre justiça.”