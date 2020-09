Anitta se revolta com significado de ‘patroa’ no Google: ‘Chocante’

Funkeira desabafou contra definição feminina da palavra ‘patrão’ que encontrou na web

Reprodução/Instagram Anitta deu Google no apelido que se deu e não gostou nada do resultado



Autointitulada “patroa”, Anitta não gostou nada de descobrir o significado da palavra ao pesquisá-la no Google na última quarta-feira (9). Nos stories do Instagram, ela compartilhou com os fãs a revolta após pesquisar “patrão” e “patroa” na web. “Gente, vocês estão prontos para ver uma coisa chocante? Vou mostrar para vocês”, disse a cantora antes de compartilhar o print da definição da palavra no masculino. Segundo o Google, “patrão” significa “proprietário ou chefe de um estabelecimento privado comercial, industrial, agrícola ou de serviços, em relação aos seus subordinados; empregador”. Mas “patroa” é definido apenas como “mulher do patrão” ou “dona de casa”. “Que p* é essa, mano? Ah vá pra ponte que te pariu, patroa é o feminino, é a mesma coisa que patrão, dona e proprietária do que eu quiser. Eu não tô acreditando que isso está no nosso dicionário”, desabafou.

A palavra “patroa”, inclusive, esteve entre os motivos citados por Ludmilla para romper de vez a amizade com Anitta. Em junho, Lud compartilhou um vídeo de 10 minutos expondo detalhes da briga entre as duas, que teve início com uma treta pelos direitos de composição de “Onda Diferente”. No fim do ano passado, Anitta criou um grupo para a gravação da faixa “Combatchy”, que também tinha as cantoras Luísa Sonza, Lexa e MC Rebecca, e iniciou a conversa com “Oi meninas! Aqui é a patroa falando hahaha”. Ludmilla disse que até chegou a gravar sua voz para a música, mas desistiu de participar porque “estava cansada de tudo isso, dessas histórias, desse jeito sonso e cinismo dela.”