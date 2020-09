‘Estou curada’, diz Simaria após infecção por coronavírus

Cantora foi diagnosticada com Covid-19 no fim do mês passado, quando realizou exames antes de viajar para a Espanha

Reprodução/Instagram/simaria Simaria ficou isolada em sua casa, em SP, e filhos e marido testaram negativo para Covid-19



A sertaneja Simaria anunciou nesta terça-feira (8) que está curada da Covid-19. A cantora testou positivo para a doença no fim do mês passado e, na época, precisou cancelar uma viagem que já estava programada para a Espanha. “Que alegria estar aqui, dividindo com vocês essa notícia: ‘Estou curada’. Gratidão pelas orações, por todo amor, pela vida! Mais uma etapa concluída com serenidade e, principalmente, muito amor”, escreveu no Instagram.

“Obrigada por todas as mensagens lindas que recebi nos últimos dias. Não consigo mensurar em palavras todo o carinho e força que recebi da minha família, amigos e todos os meus fãs”, completou a artista. Simaria é casada com o espanhol Vicente Escrig, com quem dois filhos, e iria justamente visitar a família do marido quando realizou exames e foi diagnosticada com o coronavírus. Escrig e as crianças testaram negativo para a doença.