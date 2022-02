Aniversário de Sabrina Sato é marcado por ausência de Duda Nagle e declaração de ex-namorado

Casal passou mais uma data especial separado; João Vicente de Castro fez um post dedicada à artista no qual não poupou elogios

Reprodução/Instagram/sabrinasato Sabrina Sato completou 41 anos e aniversário repercutiu nas redes sociais



O aniversário de Sabrina Sato ainda está dando o que falar nas redes sociais. A apresentadora completou 41 anos na última sexta-feira, 4, e o que chamou atenção dos seguidores é que Duda Nagle, ator com quem Sabrina vive um relacionamento desde 2016, não compareceu a sua – aumentando os rumores de que o casal não estaria mais junto. Procurada pela Jovem Pan, a assessoria de imprensa de Sabrina informou que “Duda estava no Rio de Janeiro à trabalho e, por isso, não conseguiu participar da comemoração surpresa para Sabrina realizada na quinta-feira, 3, véspera do aniversário dela”. Segundo a equipe da apresentadora, “ela ganhou uma festa surpresa dos amigos mais próximos”. Vale lembrar que o casal também passou o Réveillon separado e, na ocasião, a justificativa foi que Duda gravando uma novela da Record e acabou sendo diagnosticado com influenza e se isolou em seu apartamento.

O que também chamou a atenção dos seguidores e gerou comparações foram as mensagens que Sabrina recebeu de Duda e do seu ex-namorado, o ator João Vicente de Castro. “Feliz aniversário, Sabrina!!! Muita saúde e sorte, muitos anos de vida, muitas felicidades!!!”, postou o pai de Zoe, única filha da apresentadora. Já João Vicente publicou o seguinte: “Mais um ano dessa mulher que muda a vida de todos que estão a sua volta. Transforma o mundo em mágica, ressignifica a palavra gratidão e faz da alegria um jeito de existir. Sabrina é bossa nova, samba, funk e rock. Sou grato e sempre serei a tudo que Sabrina me ensinou apenas sendo Sabrina. As dores do mundo ela combate com amor. Sabrina é uma força da natureza, dessas que não se controla, como um furacão, mas ao contrário desse, ela constrói tudo por onde passa, constrói laços, pontes, conforto. A rainha da vila, a rainha do Brasil a rainha de todos nós que temos a honra de estar perto. Sabrina é um fenômeno que acontece de 1000 em 1000 anos e temos sorte de estar aqui pra assistir ela voar. Hoje é dia de celebrar Sabrina. Te admito, me orgulho e te amo”. A apresentadora respondeu o ex-namorado: “Muito obrigada por tudo sempre. Te amo”.