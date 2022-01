Sabrina Sato e Duda Nagle passam Réveillon separados; saiba o motivo

Após boatos de crise no relacionamento, assessoria da apresentadora se pronunciou sobre o assunto

Reprodução/Instagram/sabrinasato/03.01.2022 Duda Nagle não passou a virada do ano com Sabrina Sato e a filha, Zoe



A apresentadora Sabrina Sato e o ator Duda Nagle passaram o Réveillon separados e isso aumentou os rumores de que o casal está passando por uma crise no relacionamento. Enquanto a artista curtia a virada do ano com a família na Bahia, Duda celebrou a chegada de 2022 no Rio de Janeiro. Em meio às especulações, a assessoria de imprensa de Sabrina decidiu se pronunciar. Em nota enviada à Jovem Pan, foi informado que Duda não viajou, pois tinha que gravar novela na Record e, nesse meio tempo, ele “foi diagnosticado com influenza e se isolou no apartamento que tem no Rio”. A equipe da apresentadora também disse que o ator está bem e que ele vai se reencontrar com Sabrina em breve, quando ela voltar a São Paulo com Zoe, única filha do casal. Nas redes sociais, a apresentadora não comentou sobre o assunto, apenas gravou stories mostrando que já está arrumando as malas para voltara para casa. Ela também mostrou que guardou um cartão que recebeu do hotel em que ficou hospedada nesse período no qual foi colocada uma foto em que ela aparece com Duda e Zoe. “Eu amei”, comentou a artista.