Antonia Fontenelle comenta possível participação de Kéfera no ‘BBB 21’: ‘Está na merda’

Youtuber também falou o que pensa de Fiuk e Ney Lima, outros nomes cotados para o reality

Reprodução/Instagram/kefera/YouTube Antonia Fontenelle chamou Kéfera de 'falida' e disse que a Globo colocou ela na geladeira



Antonia Fontenelle gravou um vídeo para o seu canal no YouTube no qual falou sobre os possíveis participantes do “BBB 21”. Um dos nomes mais cotados para o grupo “camarote” é o do cantor Fiuk. A youtuber disse vai torcer pelo filho de Fábio Jr. se ele entrar no reality: “Eu gosto muito do Fiuk, espero que ele se dê bem lá dentro, ele é muito gente boa”. Ela também comentou que ouviu boatos de que o influenciador digital Ney Lima pode entrar no jogo. “Desde já meu voto é para o Ney Lima, a não ser que ele se revele ser uma pessoa completamente diferente do que ele mostra ser. Ele precisa, é inteligente, é artista, é sagaz, ainda está fazendo algo genuíno. Boninho, se você entende de audiência, leve Ney Lima que você sabe que ele bomba”, declarou. Fontenelle também polemizou ao falar da atriz Kéfera Buchmann, outro nome da lista dos possíveis participantes do “BBB 21”. “Kéfera está falida, está na merda. Tiraram o canal dela, levaram para fazer novela, não rolou, agora está tentando se reerguer no YouTube. É aquelas pessoas que a Globo congela. Vai, boba. Se fud**”, concluiu a youtuber.