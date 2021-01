‘BBB 21’: Boninho diz que já desclassificou três famosos que deram a entender que participariam

Diretor também disse que ainda falta definir cerca de seis participantes e prometeu mais spoilers esta semana

Reprodução/Instagram/jbboninho Boninho falou que já desclassificou três famosos do 'BBB 21'



Parece que Boninho está gostando das especulações sobre os “BBB 21”, principalmente quando se trata dos famosos que entrarão na casa mais vigiada do país. Nos últimos dias, ele decidiu responder alguns comentários de seguidores e falou que esta semana soltará mais spoilers da atração. Um seguidor quis saber se ainda dava tempo de ser convidado para entrar no jogo e o diretor do programa respondeu: “Faltam poucos para encerrar o time completo no confinamento! Acho que uns seis”. Outro seguidor comentou que Boninho devia desclassificar os famosos que “ficam dando a entender que vão estar no ‘BBB’” e ele afirmou: “Já tiramos três”. Muitos seguidores ficaram chocados ao saber das desclassificações, mas teve gente que não acreditou. Cartolouco, que esteve em “A Fazenda 12”, chegou a comentar: “Duvido que tiraram três! Ainda mais com o Covid. Todo mundo assina contrato antes de confinar, incluindo reservas. Se der ruim com alguém, quem coloca?”. O “BBB 21” estreia no próximo dia 25 de janeiro e deve se estender até o início de maio, entre os nomes especulados estão o de Flavia Pavanelli, Fiuk, Pocah, Camilla de Lucas e Gracyanne Barbosa.