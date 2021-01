Luana Piovani faz provocação sobre ‘BBB 21’: ‘Eles não têm dinheiro nem coragem’

Apresentadora negou sua participação no reality show que estreia no próximo dia 25 de janeiro

Reprodução/Instagram/luapio Luana Piovani nega participação no 'BBB 21' mais uma vez



Desde que foi confirmado que o “BBB 21” contaria novamente com famosos, o nome de Luana Piovani foi um dos mais pedidos pelo público. Ela já deixou claro que não aceitaria participar do reality show e Boninho desmentiu que seu sonho era ter a apresentadora na atração. Nesta terça-feira, 5, Luana resolveu responder algumas perguntas dos seus seguidores e um deles quis saber se ela estava confirmada na atração da Globo. Sem papas na língua, a artista provocou a produção do programa: “Eles não têm dinheiro nem coragem para mim”. Vale lembrar que o prêmio para o campeão é de R$ 1,5 milhão. Também nesta terça, o cantor Gustavo Mioto gravou alguns stories confirmando que foi convidado para o “BBB 21”, mas não aceitou participar porque assinou com uma grande gravadora e já tem vários projetos para este ano. Flavia Pavanelli é outro nome que passou a ser especulado após postar um stories em que aparece arrumando as malas. A nova edição do reality estreia dia 25 de janeiro e os telespectadores estão ansiosos para saber quem estará no grupo “camarote”.