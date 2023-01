Antônio Fagundes comenta pela primeira vez sobre namoro do filho com ator: ‘Profundo amor’

Bruno Fagundes e Igor Fernandez assumiram recentemente viver um relacionamento

Reprodução/Instagram/antoniofagundes Antônio Fagundes fala pela 1ª vez do namoro do filho Bruno Fagundes



O ator Antônio Fagundes, de 73 anos, comentou pela primeira vez do namoro do filho Bruno Fagundes com o ator Igor Fernandez. Em entrevista à revista Caras, ele elogiou o filho e disse que está feliz com as decisões de Bruno. “Nenhuma preocupação com o Bruno. Ele é carinhoso, companheiro dos amigos, profissional de mão-cheia e ator talentoso. Tenho profundo amor por ele e certeza de que está fazendo o que é melhor para ele”, enfatizou. Em 2 de janeiro, Bruno assumiu o relacionamento com Igor por meio das redes sociais. Na oportunidade, ele publicou uma foto beijando a bochecha do namorado. Procurada, a assessoria do artista confirmou o namoro entre os dois, que fizeram parte do elenco da novela “Cara e Coragem”, da TV Globo. “Bruno afirma que está muito feliz neste momento da vida e da carreira dela e celebra esta nova fase de sua vida particular”, informou a assessoria de imprensa do ator na época.