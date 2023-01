Internet critica Anitta após cantora simular sexo oral em gravação de clipe: ‘Nojento’

Artista foi acusada de apelar para promover música com clipe gravado no Rio de Janeiro: ‘Música não oferece nada’

Reprodução/Twitter/@anitta/@fofoquei Anitta gravou novo clipe no Rio de Janeiro



A cantora Anitta foi criticada nas redes sociais após ser flagrada em um vídeo onde simula sexo oral em um modelo. Pela vestimenta, fãs apontaram que a artista estava gravando um clipe para uma nova música no Rio de Janeiro. Em comentários nas redes sociais, eles repreenderam a carioca e afirmaram que a atitude influencia a hipersexualização de brasileiros. “Anitta precisa de polêmicas porque a música dela não a sustenta, e sigo convicto disso. Ela faz pela fama, simulou um sexo oral só para a gente comentar. Conseguiu! Mas e depois do hype [sucesso]? A música e o clipe desaparecem porque não oferecem nada, ela não é artista”, escreveu um usuário do Twitter “O novo clipe dela é nojento! Uma pessoa como ela faz tudo por marketing, né? Mesmo que seja depreciativo e reforce os esteriótipos do Brasil no exterior. Já não basta as declarações sexuais que ela dá nas entrevistas”, opinou outro perfil. Filha de um pai senegalês, a influenciadora Fatou Ndaye também se pronunciou sobre o caso. “Sempre que a Anitta faz algo super sexual ela tem que envolver cultura negra e cultura de favela. Ela tem livre arbítrio para fazer o clipe como ela quiser, mas bem que podia parar de reforçar estereótipos, né?”, questionou. O clipe em questão deve ser lançado em breve como um funk em homenagem à Furacão 2000, com participações do grupo Bonde das Maravilhas e da cantora Chloe Bailey.

Veja a repercussão nas redes

Era pra isso que Anitta queria um homem especificamente NEGRO no clipe dela? Pra sexualizar corpos pretos mais uma vez? pic.twitter.com/Gk1pwrXSMZ — a magali não é cadeirante 🔮 (@magaIigna) January 26, 2023

Porque sempre que a Anitta faz algo super sexual ela tem que envolver cultura negra e cultura de favela. Ela tem livre arbítrio para fazer o clipe como ela quiser, mas ela bem que podia parar de reforçar estereótipos né — Fatou Ndiaye #BBB23 (@fatouoficial) January 27, 2023

o vídeo da anitta mamando o cara no novo vídeo clipe dela é nojento! uma pessoa como ela faz tudo por marketing né? mesmo q seja depreciativo e reforce os esteriótipos do brasil no exterior, já não basta as declarações sexuais q ela da nas entrevistas agora ela faz o ato tbm 🤮 pic.twitter.com/yMR8MVwImG — Meg (@4lonetogether) January 26, 2023