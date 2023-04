Ao falar de sexo, Xuxa revela o que se arrepende de não ter feito na juventude

Apresentadora, que completou 60 anos recentemente, também falou da sua relação com Junno Andrade

Reprodução/Globo Xuxa disse que pudesse voltar no tempo teria aconselhado sua versão mais jovem a aproveitar mais



A apresentadora Xuxa Meneghel, que no último dia 27 de março completou 60 anos, falou que se pudesse voltar no tempo, teria dado alguns conselhos para sua versão mais jovem. “No lado afetivo, eu ia dizer para ela aproveitar um pouco mais”, comentou a eterna Rainha dos Baixinhos ao “Fantástico”. Considerando o histórico da sua vida amorosa e sexual, a artista comentou: “Eu acho [que eu deveria ter] namorado mais, dado mais, seria essa palavra (risos). [Deveria] ter aproveitado mais”. A apresentadora então acrescentou: “A Xuxinha de 20 anos queria ter dado mais, feito mais, mas acho que ela nem iria aproveitar tanto, talvez ela ia ter mais experiência do que eu tenho, mas o saber valorizar isso daí, só com a maturidade”. Na juventude, Xuxa namorou com Pelé e Ayrton Senna. Depois, viveu um relacionamento com Luciano Szafir, pai de Sasha, e há 10 anos está com o cantor Junno Andrade. Sobre a atual relação, a artista falou que o parceiro levanta sua autoestima.

“Comecei a me olhar no espelho e o colágeno simplesmente morreu. Ele despenca, depois ele acaba. Eu me olho no espelho e falo: ‘Nossa, a [minha] pele…’. Aí passa ele [Junno] e fala: ‘Como você está gostosa’. Olha que delícia, que coisa boa. Ele me bota lá para cima, fora que ele é um gostoso”, afirmou a apresentadora. Durante o papo, que aconteceu em um navio temático para celebrar os 60 anos de Xuxa, ela também revelou que conselhos daria para si mesma no passado pensando na sua estrondosa carreira profissional: “A primeira coisa seria dizer para ela se informar ao máximo, acho que a informação é mais importante para todo mundo, para [ajudar] a gente a tomar as melhores decisões. Em segundo lugar, eu ia dizer para ela: ‘Xuxinha, faz o seguinte, acredita muito nas pessoas não’. Acho que eu ia tentar dar um abraço nela e dizer: ‘Meu amor, abre os olhos, os ouvidos e fecha um pouco a sua boca’”, concluiu aos risos.