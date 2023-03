Aos 30 anos, ex-BBB Felipe Prior assume seu primeiro namoro; veja o pedido

Arquiteto planejou uma surpresa para Jéssica Castro e brincou: ‘Está na hora de botar em prática’

Reprodução/Instagram/ jessicacastrosc Felipe Prior assumiu namoro com Jéssica Castro, que é sua primeira namorada



O ex-BBB Felipe Prior engatou em seu primeiro namoro aos 30 anos. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o arquiteto mostrou a surpresa que fez para Jéssica Castro, que é influenciadora e consultora de investimentos em um banco. “Depois de 30 anos observando o namoro do outros… a casa caiu. Está na hora de botar em prática. O último dos românticos”, escreveu Prior na legenda do vídeo que mostra como ele pediu Jéssica em namoro. Primeiro, o arquiteto deu um buquê de rosas vermelhas para a amada. Depois, o casal foi a um restaurante, e o ex-BBB escondeu um bilhetinho no meio da sobremesa, no qual escreveu: “Você é uma linda que consegue fazer o diferente. Quer namorar comigo? Te amo”. A influenciadora ficou emocionada e respondeu que sim. Em suas redes sociais, Jéssica postou fotos com o parceiro e declarou: “Desde o primeiro dia que te conheci, já sabia que seria diferente… meu parceiro de esporte (às vezes), amigo, confidente, encorajador e agora… namorado”. A influenciadora leva uma rotina fitness e compartilha isso com seus seguidores. Já Prior viralizou recentemente ao aparecer em uma festa com uma barriguinha mais saliente. Nos stories, ele postou uma foto deitado com a namorada e brincou: “Por isso é bom ter barriga. Vira uma almofada”. Os ex-BBB’s Gabi Martins, Gui Napolitano e Rafinha desejaram felicidades ao casal.