Gracyanne Barbosa surpreende ao responder quantas vezes faz sexo com Belo na semana

Influenciadora também falou por que não gosta de expor nas redes sociais quando esta desanimada e contou que não sente saudade de viajar a trabalho

Reprodução/Instagram/graoficial Gracyanne Barbosa falou sobre sua intimidade com Belo ao ser questionada por seguidor



A influenciadora Gracyanne Barbosa respondeu algumas perguntas de seguidores na noite deste domingo, 5. Casada com o cantor Belo, a musa fitness caiu na risada quando uma pessoa perguntou: “Você faz sexo quantas vezes na semana?”. Ao se deparar com o questionamento, Gracyanne falou: “Chega cocei o olho”. Em tom de brincadeira, ela respondeu a dúvida do seguidor: “37 [vezes], gente, não é a média de todo casal?”. Um fã comentou que a influenciadora aparenta estar sempre tão feliz nas redes sociais e quis saber se há dias em que ela desanima. A ex-dançarina do Tchakabum explicou: “Estou sempre positiva e grata! Claro que tenho momentos de desânimo, mas não gosto de compartilhar isso com vocês, prefiro postar conquistas, alegrias, diversão, minhas trapalhadas (risos) e quando estou para baixo, falo comigo mesma, oro, peço a Deus direção e sabedoria. Ele sabe de todas as coisas, se estamos com Ele e confiamos, recebemos a força necessária para seguir”. No papo com os seguidores, ela também contou que não sente falta de viajar a trabalho. “Tenho muita saudade dos eventos, das feiras, de estar com vocês, de receber esse carinho de perto, de reconhecer vocês – falar com alguém aqui no Instagram e depois estar no evento e conhecer a pessoa –, era uma das coisas mais deliciosas da minha vida, mas vou ser honesta, não sinto tanta vontade de viajar porque passei 20 anos viajando para lá e pra cá. Era muito corrido e bem cansativo.”