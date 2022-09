Aos 65 anos, Roberta Miranda vai parar no hospital por ‘acrobacias’ no sexo

Cantora contou que empolgação durante encontro em motel não acabou bem

Não há idade para se tentar coisas novas no sexo, que o diga Roberta Miranda. A cantora de 65 anos chocou ao revelar que foi parar no hospital depois de tentar uma acrobacia durante o sexo. Durante entrevista ao podcast ‘Posso Mandar Áudio?’, do GShow e apresentado por Dani Calabresa, Roberta disse que bateu a cabeça na parede em um encontro no motel. “Fui ter um encontro maravilhoso no motel. Chegando lá meu entusiasmo foi tão grande que eu pulei na cama para abraçar a pessoa. Se você der uma olhada no motel tem uma cama redonda, com lençol de cetim, e tem as quinas de alvenaria. Eu bati a cabeça ali, pronto acabou ali na hora”, contou. “Tive que ir para o pronto-socorro, levar pontos, até hoje tenho esses pontos na minha cabeça. O tesão acabou, o negócio ficou muito feio. Não teve mais clima e eu vim embora”, completou.