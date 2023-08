Aos 81 anos, Susana Vieira revela que gostaria de participar de suruba: ‘Sou muito ativa’

Atriz deu detalhes sobre experiências que ainda não vivenciou, mas gostaria de experimentar: ‘Queria saber como seria’

Reprodução/Instagram/@susanavieiraoficial Susana Vieira completou 81 anos nesta quarta-feira, 23 de agosto



A atriz Susana Vieira fez uma revelação sobre sua vida sexual. Durante participação no programa “Que História É Essa, Porchat?”, ela afirmou que gostaria de participar de uma suruba. Com 81 anos de idade, a artista afirmou que nunca fez sexo grupal, mas tem vontade de descobrir a sensação da experiência. “A gente vê nos cinemas e eu já vi alguns casais num estado aqui do Brasil, isso é mais comum em altas rodas. É uma coisa que queria saber, não presto muita atenção, não sei como seria. Não sei se eu ia ficar parada ou se eu ia atacar. Como eu sempre acho que sou muito ativa, queria saber como seria”, disse. Vieira, que faz aniversário nesta quarta-feira, 23, a idade não é um impedimento para o ato. “Eu tenho 80 anos agora, mas a cabeça para uma suruba não é a de 80, para suruba é de 35”, pontuou.