Pai de Andressa Urach xinga filha e condena filmagens de neto: ‘Coisa que mãe não faz’

Carlos Urach usou as redes sociais para pedir desculpas ao público evangélico: ‘Peço perdão para todos os crentes que acreditaram nela’

Reprodução/Instagram/@carlos.urach Carlos Urach se posicionou sobre as atitudes de Andressa Urach



A modelo Andressa Urach foi criticada pelo pai, Carlos Urach, nas redes sociais. Na última terça-feira, 22, ele fez uma série de postagens criticando as atitudes da filha. Urach condenou Andressa por usar o sobrenome da família e pediu para que ela vá ao psiquiatra. “Peço desculpas a todos os evangélicos do país. O que a menina Andressa vem fazendo, eu como pai chamei a atenção. Tem ainda gente no Brasil que sai contra um pai. Faço a defesa como pai e todos os pais do Brasil que criam os seus filhos bem criados. Não fazer o que ela vem fazendo no dia a dia nas redes sociais, fazendo rifa de R$ 1,99 por seu corpo, um pai fica muito sentido. Usando o nome da família toda, o sobrenome. Ela poderia botar um nome de guerra, poderia ser Andressinha, assim a população entenderia melhor e o pai também”, desabafou. “Ela é maior de idade, ela faz o que ela quiser, mas não humilhar a cidade e os evangélicos, ela foi crente. Hoje ela vem mostrando a pessoa que ela é. Ela precisa de um médico, precisa imediatamente que a mãe dela a leve para o psiquiatra, ela está ficando louca. Hoje, ela é o que ela é. Uma va******a sem valor, perdeu a família, perdeu o seu filho. Declaro para o Brasil e o mundo inteiro que não apoio esse tipo de sujeira”, afirmou.

Recentemente, Andressa foi criticada por dizer que seu filho Arthur Urach, de 18 anos, a acompanha na gravação de clipes eróticos. Ao programa Morning Show, da Jovem Pan, a modelo esclareceu que o jovem filma e fotografa os momentos, mas não participa de relações sexuais. Ela garantiu que é uma relação estritamente profissional. Carlos Urach reprovou o envolvimento do neto. “Onde ela colocou meu neto também, para se produzir, uma coisa que mãe não faz. Tudo por dinheiro. Ela está incapaz de viver com a sociedade. Sinto muito e peço perdão para todos os crentes que acreditaram nela. Ela tentou estragar a imagem dos crentes, mas eu, como pai, faço a defesa. Ela está precisando se tratar”, concluiu.

