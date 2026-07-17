JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Pânico | 12h00 - 14h00
Famosos

Aos 83 anos, Milton Nascimento é internado; veja detalhes

A previsão é que o artista receba alta nos próximos dias e siga com o tratamento em casa

Jovem Pan

O cantor Milton Nascimento
O cantor Milton Nascimento PEDRO KIRILOS/ESTADÃO CONTEÚDO

O cantor e compositor Milton Nascimento, de 83 anos, foi internado na quinta-feira (16), informou a equipe do artista.

Segundo nota divulgada nas redes sociais, o músico foi internado com um quadro de pneumonia. O comunicado diz que se trata de uma “intercorrência comum em seu atual quadro de saúde”.

“Ele segue estável e em boa evolução clínica, com todo o suporte necessário, e assistido por uma excelente equipe de profissionais”, diz um trecho da nota.

A previsão é que o artista receba alta nos próximos dias e siga com o tratamento em casa.