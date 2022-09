Aos 84 anos, atriz americana Jane Fonda revela descoberta de câncer

Atriz enfrenta a doença de Hodgkin, um câncer que afeta o sistema linfático, e já iniciou a quimioterapia

EFE/EPA/JIM LO SCALZO Jane disse que está aprendendo bastante e não parará ativismo ambiental



A atriz americana Jane Fonda revelou nesta sexta-feira, 02, que foi diagnosticada com a doença de Hodgkin, um tipo de câncer que afeta o sistema linfático, mas avisou que não deixará de fazer ativismo ambiental. “Este é um câncer muito tratável, 80% das pessoas sobrevivem, por isso me sinto com muita sorte”, escreveu a artista, de 85 anos, no Instagram. Fonda explicou que já começou a quimioterapia, tratamento que receberá durante seis meses. “Acreditem, não vou deixar que nada disto interfira o meu ativismo ambiental”, disse Fonda, ao afirmar que os combustíveis fósseis e os pesticidas causam câncer. “O câncer é um professor e estou prestando atenção às lições que ele me vai ensinar”, escreveu. A atriz também se considerou “privilegiada” por ter seguro de saúde, ao contrário de muitos americanos que têm de lidar com o câncer sem receberem os cuidados médicos necessários. Ela utilizou a mensagem para lembrar sobre as eleições americanas de novembro. “Podem contar comigo para estarmos juntos enquanto desenvolvemos a luta em defesa do meio ambiente”, enfatizou a atriz, duas vezes vencedora do Oscar.

*Com informações da EFE