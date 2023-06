Aos 91 anos, Stênio Garcia faz harmonização facial e comemora: ‘Quinze anos a menos’

Ator mostrou resultado em programa de tv, mas foi comparado com ‘boneco de cera’ e Gretchen nas redes sociais

Reprodução/ instagram @steniogarciaoficial Stênio, de 91 anos, disse estar 15 anos mais jovem com procedimento



O ator Stênio Garcia, de 91 anos, fez harmonização facial e mostrou o resultado de seu ‘novo rosto’ nesta terça-feira, 13, durante o programa ‘Fofocalizando’, do SBT. Ao lado da cirugiã-dentista, Stênio comemorou a transformação. “Bastante renovado. Eu estou me vendo agora pela primeira vez, é impressionante”, disse o ator, que revelou estar se vendo no retorno pela primeira vez. Com cara de surpreso, ainda emendou. “Poxa, quinze anos [a menos] pelo menos”. A renovação, no entanto, não agradou aos fãs que o chamaram de “boneco de cera” e o compararam com a cantora Gretchen nas redes sociais. Alguns ainda fizeram referência ao meme “É cilada Bino”, da série ‘Carga Pesada’, que Stênio contracenou com Antônio Fagundes nos anos 2000.

Confira o resultado da harmonização e os comentários abaixo:

Boneco de cera — Alex Cursino (@alexcursino) June 13, 2023

Ficou a cara da Gretchen

E não estou dizendo que não ficou bom — Coisas do Denis 🗨️ (@GlossxDe) June 13, 2023