Apontado como primo de Beyoncé, rapper Kardone é encontrado morto nos EUA

Cantor foi morto a tiros e corpo foi encontrado em seu apartamento no Texas

Reprodução/Instagram/beyonce/lamkardone Kardone, que seria primo de Beyoncé, estava desaparecido há dias e foi morto a tiros



O rapper Martell Derouen, conhecido artisticamente como Kardone, foi morto aos 34 anos no Texas, nos Estados Unidos. O artista morreu a tiros em seu apartamento e o corpo foi encontrado pela polícia na última terça-feira, 26. Ele já estava há dias desaparecido e a principal suspeita do crime é Sasha Skare, de 21 anos, que já está sendo procurada pelas autoridades locais. Próximo ao rapper, Brian Mitchell, dono da Fyngermade Studio, afirmou, em entrevista divulgada ao The Sun, que Kardone era primo da cantora Beyoncé, mas não costumava comentar isso com as pessoas. “Ele era apenas um cara muito sutil, quieto”, afirmou. A esposa de Martell, Joia, busca por justiça e, em nota, disse a imprensa: “Não há como substituí-lo, mas por favor, nos ajude a encontrar essa garota [Sasha]. Ela é perigosa e eu acredito que ela vai matar novamente”. Ainda não se sabe o que motivou o crime.