Com alta de casos da Covid-19 na Califórnia, Grammy 2021 é adiado

Cerimônia aconteceria no dia 31 de janeiro, em Los Angeles, com apresentação do comediante Trevor Noah

Reprodução Cerimônia do Grammy deveria acontecer em 31 de janeiro, mas deve ser adiada para março



As complicações da Covid-19 nos Estados Unidos adiaram mais um evento. Segundo a revista Rolling Stone, o Grammys 2021, que aconteceria no dia 31 de janeiro, precisou ser cancelado pela preocupação de infecções da doença nos bastidores e entre os convidados. Não há uma nova data oficial para a cerimônia, mas a publicação conseguiu apurar que, talvez, o evento seja realizado em março. Os organizadores já tinham se manifestado de que a edição deste ano seria somente com apresentadores e os ‘performers’, seguindo os moldes do Emmy 2020. A entrega do 63º Grammys aconteceria em Los Angeles, na Califórnia, com apresentação do humorista Trevor Noah. Confira aqui a lista completa de indicados.

Desde o Dia de Ação de Graças, a Califórnia tem visto os casos do coronavírus subirem. Nesta segunda-feira, 04, o estado registrou 74 mil novos casos da doença, um novo recorde diário, de acordo com o The Los Angeles Times . No condado de Los Angeles, o sistema hospitalar está tão restrito que os pacientes são forçados a esperar em ambulâncias por horas até que as camas do hospital sejam abertas. A Agência de Serviços Médicos de Emergência do Condado instruiu as equipes de ambulância a racionar oxigênio e não transferir pacientes que praticamente não têm chance de sobreviver.