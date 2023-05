Após assumir carreira, Larissa Manoela não faz homenagem e viaja com o noivo no Dia das Mães

André Luiz Frambach aproveitou a data e disse que sonha em ter filhos com a atriz: ‘Imaginando nossa família’

Reprodução/Instagram/larissamanoela Larissa Manoela e André Luiz Frambach viajaram para Curitiba no Dia das Mães



A atriz Larissa Manoela aproveitou o domingo de Dia das Mães, 14, com o noivo, o ator André Luiz Frambach, em uma viagem por Curitiba, no Paraná. A artista fez stories mostrando que foi assistir à peça “Um Pai de Outro Mundo”, estrelada pelo ator Marcelo Serrado, no Teatro Regina Vogue. Em meio aos rumores de briga com a mãe, Larissa não fez nenhum post homenageando Silvana Taques. Na última quinta-feira, 11, a atriz de 22 anos anunciou que agora é sua própria empresária, indicando um rompimento com a mãe, que até então cuidava da sua carreira. O anúncio aconteceu quatro meses após Silvana deixar de seguir a filha e o genro no Instagram. O pai de Larissa, Gilberto Elias, também se envolveu na história, pois fez um post que foi visto como uma indireta para a filha: “Alimente um cão por três dias e ele lembrará de você por trinta anos. Alimente um humano por trinta anos e ele te esquecerá em três dias”.

A artista, que soma mais de 49 milhões de seguidores no Instagram, publicou um vídeo com a música A Paz, de Gilberto Gil, e declarou: “Dentre tantos momentos…o agora é o meu favorito! Sei que estou exatamente onde eu deveria estar, vivendo o momento que eu mais precisava viver, sonhando os sonhos infinitos, exatamente aqui e agora”. André, diferente da noiva, fez uma homenagem a sua mãe, Giselle, nas redes sociais e também fez um post se declarando a Larissa: “Fico imaginando nossos filhos, fico imaginando nossa família, fico imaginando nosso futuro, a nossa vida! Fico mais que imaginando, fico sonhando… aliás, mais que sonhando, vivo realizando passo a passo cada dia para termos isso tudo! Te amo”.