Filha de Joelma diz que inchaço da mãe ‘está passando’: ‘Nossa guerreira continua forte’

Cantora está internada desde o início da semana e foi diagnosticada com esofagite, gastrite e edema

Reprodução/Instagram/joelmaareal Filha de Joelma disse que ela está bem, mas continua no hospital em observação



Natália Sarraff, filha da cantora Joelma, usou as redes sociais nesta sexta-feira, 10, para atualizar os fãs sobre o estado de saúde da sua mãe. “Estou em casa hoje, vim aqui apenas para tranquilizar todo mundo. Graças a Deus, mamãe está bem, melhorando cada vez mais. O inchaço está bem também, está passando. Cada dia que passa, ela está cada vez mais forte. Ela só está em observação para se medicar direito, se alimentar bem, então fiquem despreocupados, com o coraçãozinho em paz, porque a nossa guerreira continua firme e forte”, afirmou Natália nos stories do Instagram. Joelma está internada desde a última segunda-feira, 6, no Hospital São Luiz, em São Paulo. Durante a semana, ela passou por uma bateria de exames e, segundo o boletim médico divulgado na quinta-feira, 9, a artista foi diagnosticada com “um quadro de esofagite, gastrite e um edema, complicações possivelmente decorrentes da infecção pelo coronavírus”. A artista já testou positivo para a Covid-19 quatro vezes e foi isso o que a motivou a procurar o hospital. No fim de maio, Joelma preocupou os fãs ao aparecer inchada em um show que fez em Parauapebas, no Pará.