Após cirurgia, Tony Ramos está lúcido, já conversa, mas ainda não sai da cama

Ator foi submetido a duas cirurgias no cérebro na última semana e preocupou os fãs

Divulgação/TV Globo O ator Tony Ramos como Antônio La Selva na novela "Terra e Paixão"



Em boletim divulgado nesta terça-feira (21), o Hospital Samaritano Botafogo informou que o ator Tony Ramos apresenta contínua evolução no quadro clínico e segue em plena recuperação da segunda cirurgia, realizada pelo Dr. Paulo Niemeyer. “Tony Ramos já conversa, está lúcido e seu estado de saúde é estável”, diz o boletim. Pela manhã, durante participação do programa ‘Encontro’, a mulher do ator, Lidiane Barbosa, falou destalhou o estado de saúde do artista. “Tony está bem. Essa segunda intervenção que ele sofreu foi tudo muito rápido, muito preciso […] Ele já está lúcido, só não está saindo da cama porque tem que ficar deitado para voltar a andar”, esclareceu. Tony Ramos foi submetido a duas cirurgias no cérebro na última semana e preocupou os fãs. “Ele está comendo tudo direitinho e tudo vai dar certo. O principal é isso”, disse Lidiane. Aos 75 anos, Tony Ramos foi operado na quinta-feira, 16, no Hospital Samaritano de Botafogo, para drenagem de hematoma subdural. Ele passou por mais uma cirurgia após “apresentar distúrbios de coagulação que resultaram na formação de novos hematomas intracranianos”, informou um boletim médico divulgado no domingo, 19.