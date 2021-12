Gil do Vigor, do ‘BBB 21’, é confirmado em desfile de escola de samba no Carnaval 2022

Economista recebeu o convite do presidente de honra da Grande Rio, Jayder Soares, neste sábado, 4

Reprodução/Instagram/@granderio Será a primeira vez que Gil do Vigor desfilará no Carnaval do Rio de Janeiro



Gilberto Nogueira, quarto colocado na última edição do “Big Brother Brasil”, irá desfilar pela primeira vez na Marquês de Sapucaí no Carnaval de 2022. O economista se encontrou no sábado, 4, com o presidente de honra da Grande Rio, Jayder Soares, e aceitou o convite feito pelo pavilhão. “Ele que conquistou o BRASIIIIIIIIIIL vai ganhar a Sapucaí com a gente no próximo Carnaval, VIGORANDO muito ao som do TCHAKI TCHÁ da nossa bateria. Seja bem-vindo à família Grande Rio, Gil do Vigor”, anunciou a agremiação em seu Instagram. Gil do Vigor, como é conhecido pelo público, está de passagem pelo Brasil. Isso porque o ex-BBB está morando desde agosto nos Estados Unidos para concluir o seu pós-doutorado em economia na Universidade da Califórnia, em Davis.