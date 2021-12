Gisele Bündchen salva tartaruga enroscada em rede de pesca; veja o vídeo

Modelo brasileira ainda levou o animal até o mar após notar que ele estava cansado demais para andar

Reprodução / Instagram / @Gisele Gisele resgatou a tartaruga e a levou até o mar, após notar que o animal estava cansado



A top model brasileira Gisele Bündchen registrou em suas redes sociais neste sábado, 4, o salvamento de uma tartaruga presa em uma rede de pesca. Gisele encontrou o animal sofrendo enquanto passeava por uma praia nos Estados Unidos, onde vive, o desenroscou da rede e o levou até onde as ondas já chegavam. “A vida é uma série de oportunidades que aparecem diariamente, e nós escolhemos o que fazer com elas. Hoje não foi diferente. De manhã cedinho, estava caminhando na praia, e meu cachorro começou a latir para uma pilha de lixo na areia que veio com a maré alta. Quando cheguei mais perto, vi a tartaruga de cabeça para baixo com uma expressão de desespero e cansaço nos olhos, o corpo atado e emaranhado em uma rede de pesca”, contou a modelo na legenda. Ela relata ter agido imediatamente para salvá-la e que, ao ver que a tartaruga estava cansada demais para caminhar, a levou até o mar. Os internautas elogiaram muito o vídeo. Confira.