Após internação, Travis Barker, do Blink 182, relata ‘sério risco de morte’

Reprodução/Instagram/travisbarker Travis Barker foi internado após sentir fortes dores; diagnóstico foi de pancreatite



O músico Travis Barker, baterista da banda Blink 182, falou pela primeira vez sobre a sua internação. O marido da socialite Kourtney Kardashian explicou que um quadro crítico de pancreatite com “sério risco de morte” foi o que motivou sua internação. “Fui fazer uma endoscopia na segunda-feira me sentindo ótimo. Mas, depois do jantar, senti uma dor excruciante e fui hospitalizado”, postou o músico nos stories do Instagram neste sábado, 2. Em seu relato, Travis disse que teve um “pequeno pólipo”, que é um tecido que cresce de forma anormal em uma membrana mucosa, removido em uma “área muito sensível, geralmente manipulada por especialistas que, infelizmente, danificou um tubo de drenagem pancreático” e isso causou a pancreatite, que é a inflamação do pâncreas.

Travis disse que está se recuperando bem e tranquilizou os fãs. “Estou muito grato que, com o tratamento intensivo, estou muito melhor”, concluiu o baterista. Kourtney também se manifestou e reforçou o que foi postado pelo marido. “Travis e eu fizemos uma endoscopia de rotina juntos e ele acabou com uma pancreatite grave e com sério risco de morte”, escreveu. “Sou muito grata aos nossos especialistas, médicos e enfermeiros por cuidarem tão bem do meu marido e de mim durante a internação.” Travis foi levado às pressas para um hospital em Los Angeles, nos Estados Unidos, na última terça-feira, 28, e devido a gravidade do problema precisou ser transferido de unidade hospitalar por uma ambulância. As imagens do artista na maca foram divulgadas pela imprensa internacional preocupando fãs.