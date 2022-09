Após Larissa Manoela expor doença, namorado diz que ela é forte para carregar o ‘fardo’

André Luiz Frambach demonstrou apoio à artista que, além de endometriose, descobriu ovário policístico

Reprodução/Instagram/andreluizframbach André Luiz Frambach se manifestou após Larissa Manoela expor que foi diagnosticada com doença



O ator André Luiz Frambach demonstrou apoio à namorada, a atriz Larissa Manoela, após a artista divulgar nas redes sociais que ficou desestabilizada com o diagnóstico que recebeu após realizar um exame. “Papai do céu só dá um fardo para quem é forte o suficiente para carregá-lo. Você além de incrível, forte, tem uma família linda, um parceiro que tá sempre do seu lado, e uma grande família que temos juntos! Vamos todos juntos que tudo fica mais fácil. Te amo e te admiro muito”, escreveu o ator, que atualmente está no ar na novela “Cara e Coragem”, nas redes sociais. Na última terça-feira, 21, Larissa contou aos seguidores que após fazer um ultrassom detalhado, ela descobriu que, além de endometriose, ela também tem ovário policístico. “Não é fácil ser mulher. O diagnóstico positivo assusta e confesso dar uma desestabilizada. Mas tô certa de que vou encontrar o melhor tratamento para ambas as doenças”, declarou a artista. A endometriose é caracterizada pelo crescimento do tecido endometrial fora da cavidade uterina. Isso resulta em dores na região pélvica e durante as relações sexuais. Em alguns casos, é necessário fazer uma cirurgia. A doença pode causar infertilidade, assim como a síndrome do ovário policístico, que é um distúrbio hormonal que causa o aumento do tamanho dos ovários com pequenos cistos que surgem em sua parte externa.