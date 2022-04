Longe do público infantil, Larissa Manoela fala sobre maturidade e nova fase da carreira

Atriz protagoniza sua primeira novela na Globo e se prepara para lançar um novo álbum; faixa ‘Tenho o Poder’, gravada com MC Zaac, já está disponível e ressalta empoderamento feminino

Reprodução/Instagram/larissamanoela Larissa Manoela diz que está feliz por conciliar carreira de atriz e cantora



O rótulo de atriz mirim não cabe mais em Larissa Manoela, não apenas pela idade da atriz, atualmente com 21 anos, mas também pela forma como vem conduzindo sua carreira. A artista protagoniza sua primeira novela na Globo, “Além da Ilusão”, que não é destinada ao público infantil. Em paralelo a isso, ela tem apostado na sua carreira musical e acaba de lançar Tenho o Poder, faixa que foi gravada em parceria com MC Zaac e fará parte do seu novo álbum. Em entrevista à Jovem Pan, a artista definiu esse momento da carreira como “precioso” e enfatizou que está feliz por poder conciliar a atuação com a música. “Esses lançamentos fazem com que as pessoas não esqueçam que eu também canto, embora eu esteja muito dedicada à novela agora. A música é algo que vibra muito no meu coração, eu gosto demais, então esse processo de estar no ar com a novela, lançando essa música e muito em breve meu álbum, para mim, é de extrema importância. Estou contente e muito realizada”, afirmou.

O sucesso de Larissa se consolidou ainda na infância, quando viveu Maria Joaquina no remake de “Carrossel”, do SBT. A artista se destacou tanto que virou uma das estrelas da emissora de Silvio Santos e foi destaque de outras produções como “Cúmplices de Um Resgate”. Larissa se tornou um verdadeiro fenômeno entre o público teen e soma quase 45 milhões de seguidores apenas no Instagram. A carreira começou a tomar novos rumos ao assinar com a Netflix para estrelar filmes infantojuvenis como “Lulli” e “Modo Avião”. A esperada ida para a Globo aconteceu pouco antes da pandemia e, quando assinou contrato, ela já sabia que seria a protagonista de “Além da Ilusão”, trama que estreou em fevereiro deste ano na faixa das 18h e está apresentando a atriz a um novo público. Mesmo com a carreira de atriz em alta, ela nunca deixou a música de lado e nos últimos anos lançou dois álbuns: “Com Você” (2014) e “Além do Tempo” (2019). Prestes a aumentar sua discografia, Larissa indica com Tenho o Poder que suas novas músicas acompanham sua nova fase.

“Assim como as últimas músicas que eu lancei, Tenho o Poder fala da descoberta desse universo que dia após dia eu tenho vivido. Empoderamento feminino, meu lugar [no mundo], o que eu posso fazer, meus desejos, minha personalidade, minha essência, acho que tudo isso está muito presente nessa e nas outras faixas do meu álbum, que são muito dançantes e envolventes. Tem um pouco de reggaeton, um pouco de pop, um pouco de funk, é um misto desses gêneros musicais que eu amo e consumo muito. Não tem nada melhor do que cantar aquilo que eu me identifico”, comentou. Não foi apenas seu tom de voz e seu timbre que mudaram do seu último disco para cá, Larissa contou que também vê mudanças na sua forma de se comunicar com público nos shows e até nas roupas que está vestindo. “Lançar esse álbum mostrando um pouco mais dessa Larissa madura faz com que todo o conjunto [da obra] venha nessa vibe.”

Parceria com MC Zaac

A artista não assina sozinha nenhuma das faixas do seu novo álbum, previsto para ser lançado agora em abril. O produtor musical Breno Casagrande é o principal responsável pelas músicas cantadas pela artista, entretanto, ela explicou que ele só coloca no papel aquilo que ela acredita e quer falar através da sua voz. “Ainda não tenho uma composição totalmente minha, mas faço muitas colaborações, gosto de deixar tudo do meu jeitinho, dou meu toque para colocar aquilo que eu me aproprio nas minhas músicas”, comentou. Vendo essa nova fase de Larissa, Zaac, responsável por hits como Desce Pro Play, gravado em parceria com Anitta, disse que estava curioso para ver o que sairia dessa parceria. “Curto muito o trabalho dela em geral, acho uma artista incrível atuando e cantando. Quando eu ouvi a música Tenho o Poder e vi do que se tratava, falei que era isso o que precisava. Agora, esse projeto está se materializando com a resposta da galera”, declarou Zaac à Jovem Pan.